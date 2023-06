Beppe Bergomi scomoda il paragone per Dimarco dopo la vittoria dell’Italia sull’Olanda: ecco che cosa ha detto

Beppe Bergomi, a Sky Sport, ha così parlato della prestazione di Dimarco nella vittoria dell’Italia sull’Olanda.

LE PAROLE – «Dimarco ricorda Roberto Carlos in alcune movenze e se riesce a migliorare anche in fase difensiva… Nel gol dell’1-2 dell’Olanda avrebbe potuto fare molto meglio. Parliamo di un calciatore generoso, che non si risparmia mai e quindi magari ora è un po’ stanco, calando un po’ nella spinta e anche nell’attenzione».

