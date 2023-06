Il giornalista Sandro Sabatini ammonisce Leonardo Bonucci dopo le sue ultime dichiarazioni: ecco cosa gli ha detto

Sandro Sabatini, a Tutti Convocati, ha così parlato di alcuni argomenti di attualità in casa Italia.

LE PAROLE – «Materiale per ricostruire c’è, dopo il passo indietro che si è visto con la Spagna. Nessuno discute la carriera di Bonucci, ma le convocazioni si fanno con la cronaca, non con la storia. Contro l’Olanda c’erano giocatori interessanti da vedere come Buongiorno».

