Parla ai microfoni di Sky Sport, Beppe Bergomi che discute dell’Inter e della situazione attuale dei nerazzurri.

Sono queste le parole a Sky Sport di Beppe Bergomi, parla così l’ex Inter della sua ex squadra: “Secondo me l’Inter è in crisi profonda, è mentalmente fragile. Ci sono sempre imperfezioni che l’anno scorso non c’erano. Sono due anni che Capello e altri esperti ripetono che l’Inter ha la rosa più forte e io non credo sia così. L’Inter ha fatto delle scelte, ma non ha intercettato il cambiamento, manca il giocatore che salta l’uomo che è fondamentale nella direzione in cui sta andando il calcio moderno“.

Sede Inter

Paolo Condò esprime queste parole sull’Inter tramite Repubblica: “Le grandi in ritardo come Juve e Inter cercheranno di rientrare prima della pausa, anche se entrambe saranno le più penalizzate visto i Mondiali in Qatar: gli infortuni potrebbero notevolmente influenzare la stagione.“

