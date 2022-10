Le parole di La Russa sulla preservazione di San Siro: «Può diventare un luogo di utilizzo per altri sport, si possono fare mille cose»

Il senatore di Fratelli d’Italia Ignazio La Russa oggi ha presentato all’attenzione del sindaco di Milano Beppe Sala un progetto per la costruzione del nuovo stadio per Inter e Milan, che però mantenga in vita anche San Siro, per un risparmio di 52 milioni di euro.

LE PAROLE- «Mi ha detto che ne parlerà con le società e lo ringrazio per la cortesia con cui ha mostrato attenzione verso questo progetto. L’ho presentato oggi, era il momento giusto, perchè fuori dalla campagna elettorale e prima della scelta del nuovo governo, una fase neutra per offrire una soluzione per la nostra Milano».

INTER E MILAN- «Poi c’è un fatto romantico, cioè quello di mantenere in vita San Siro e contemporaneamente avere un nuovo stadio, che serve. Io sono per il sì allo stadio nuovo ma anche per il mantenimento di San Siro, che è uno degli stadi più famosi al mondo. Il Comune rinunciando all’affitto potrebbe, anzichè 5 giorni all’anno, utilizzare San Siro 20 giorni all’anno. Significherebbe poi che Inter e Milan, se vogliono, possono giocare lì le partite in cui sono previsti almeno 70mila spettatori. Se vogliono ci possono far giocare le coppe. Può diventare un luogo di utilizzo per altri sport, si possono fare mille cose».

