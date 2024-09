L’ex difensore Beppe Bergomi ha espresso il suo parere sui troppi cambi di formazione degli allenatori e sull’impiego a singhiozzo del centrocampista in nerazzurro.

In una recente intervista concessa a La Repubblica, Beppe Bergomi ha condiviso le sue riflessioni sulla nuova Champions League e sulle strategie che l’Inter di Simone Inzaghi adotterà per affrontare questa sfida. Con uno sguardo critico ma pieno di speranza, Bergomi ha analizzato le potenzialità e le sfide che attendono la squadra nerazzurra.

Una Champions da protagonisti

L’Inter si appresta a vivere la nuova Champions League con un obiettivo chiaro: essere protagonista di una competizione che nell’ultima edizione l’ha vista arrivare solo fino agli ottavi mentre l’anno prima era arrivata in finale. Secondo Bergomi, stasera nonostante l’avversario sia molto temibile, la squadra dovrebbe scendere in campo con una forte personalità, cercando di imporre il proprio stile di gioco. La speranza, ovviamente, è che l’esito sia diverso rispetto alla finale persa del 2023, segno di una maturità incrementata e di una voglia di riscatto che potrebbe fare la differenza.

Simone Inzaghi

Gestione del doppio impegno

Nel fitto calendario del calcio moderno, scegliere tra campionato e coppa non è più un’opzione percorribile. Bergomi sottolinea come sia fondamentale, per squadre ambiziose come l’Inter, raccogliere punti in ogni competizione a cui partecipano. L’ex nerazzurro evidenzia l’importanza di un turnover efficiente che non si traduca in un rivoluzionamento della formazione titolare, ma piuttosto in leggere rotazioni somiglianti alla gestione di Pep Guardiola al Manchester City: pochi cambi ma mirati, per mantenere la squadra fresca ed efficace.

Il caso Frattesi

Sull’impiego part time di Frattesi all’Inter, l’ex difensore avverte: “L’Inter fa tanto possesso. Avere un uomo che palleggia meno, ma se entra spacca le partite, è una benedizione. Capisco sia difficile da accettare per lui, ma lo deve capire. Serve pazienza“.

