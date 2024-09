Ci ha messo pochissimo il trequartista ispano-argentino a conquistarsi gli apprezzamenti di tifosi ed addetti ai lavori.

L’Inter stasera affronterà il Manchester City in Champions League ma la dirigenza non smette di pensare al mercato. Il club nerazzurro sembra aver messo gli occhi su una nuova promessa destinata a brillare nel futuro prossimo. Tra le manovre di mercato che tengono banco nell’ombra, una figura in particolare sta attirando l’attenzione: quella di Nico Paz, giovane talento argentino che sta già facendo parlare di sé grazie alle sue prestazioni sia nelle competizioni giovanili che in quelle maggiori, come la Champions League.

Il gioiello

Nato a Tenerife nel 2004 Nico Paz ha già vissuto esperienze importanti nonostante i suoi vent’anni. Cresciuto nel settore giovanile del Real Madrid, ha avuto l’opportunità di imparare e maturare in un ambiente che, nonostante l’acquisto frequente di stelle già affermate, continua a dare grande importanza alla formazione dei giovani talenti.

Una scommessa del Como

L’estate scorsa, il Como è riuscito a convincerlo a lasciare il Real Madrid e lo ha comprato a titolo definitivo per 6 milioni di euro. Il club spagnolo ha mantenuto il 50% dei diritti su una futura rivendita del giocatore e la recompra per una cifra non ancora quantificata. Sin dalle sue prime apparizioni in Serie A, Paz ha dimostrato di avere qualità non comuni, incantando pubblico e critica con la sua tecnica e la sua versatilità sul campo.

Il sogno dell’Inter

Sotto l’attento sguardo di Beppe Marotta, Nico Paz emerge come un profilo particolarmente interessante. Il giocatore, con le sue doti da fantasista moderno e un fisico imponente (186 cm), ha il potenziale per ricoprire diversi ruoli in campo, preferendo però agire come trequartista dove può esprimere al meglio la sua creatività. Secondo Inter Live, i nerazzurri paiono intenzionati ad avviare colloqui con il Como e con l’entourage del giocatore per anticipare la concorrenza e assicurarsi un talento considerato tra i più promettenti nel panorama calcistico attuale.

