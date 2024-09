I nerazzurri hanno da tempo individuato il difensore sloveno come possibile obiettivo di mercato.

L’Inter dimostra di non sedersi sugli allori malgrado un organico già ampiamente competitivo. La dirigenza continua a prestare attenzione verso nuovi talenti che possano arricchire ulteriormente la rosa a disposizione di Simone Inzaghi. In particolare, emerge l’interesse verso Jaka Bijol.

Scelte mirate

Il club, sotto la nuova presidenza di OakTree, ha impresso una marcata strategia rivolta all’acquisizione di giocatori giovani ed emergenti, dimostrandosi attiva già nelle ultime sessioni di mercato. Con l’arrivo di giocatori come Josep Martinez e Tomas Palacios, entrambi giovani promesse nelle rispettive posizioni, il club ha dato un chiaro segnale di voler investire in talenti emergenti in grado di crescere e di inserirsi nel progetto tecnico della squadra.

Giuseppe Marotta

Prossimo obiettivo

L’interesse per Jaka Bijol, difensore centrale dell’Udinese e della nazionale slovena, si inserisce in questa precisa tattica di mercato. Con un’età media elevata tra i difensori e i contratti di alcuni giocatori chiave in scadenza, l’Inter mira a ringiovanire la propria retroguardia. Bijol, grazie alla sua esperienza nella difesa a tre e ai suoi margini di crescita, si configura come un’opzione ideale per le ambizioni future del club milanese. La valutazione di almeno 20 milioni da parte dell’Udinese testimonia l’alta stima nei confronti del giocatore, il cui valore potrebbe incrementarsi ulteriormente in base alle sue prestazioni future sia in club che in nazionale.

La concorrenza

L’Inter, tuttavia, non è l’unico club a mostrare interesse per il difensore sloveno. Su di lui ci sono anche la Fiorentina e l’Atletico Madrid; come riporta Inter Live. Nonostante ciò, è molto improbabile che l’Udinese lo possa cedere prima della prossima estate..

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG