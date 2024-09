Il Milan è sempre più interessato a Chukwuemeka e a gennaio potrebbe partire un vero e proprio assalto al centrocampista. Arrivano conferme.

Nel mondo del calcio, la pianificazione e la strategia sono fondamentali quanto il talento e la passione sul campo. Le grandi squadre sanno che per rimanere competitive è cruciale agire con lungimiranza, anticipando le mosse sul mercato e lavorando costantemente per rafforzare la rosa. In questa prospettiva, il Milan sembra avere già chiaro il suo obiettivo per il prossimo calciomercato di gennaio: Carney Chukwuemeka, il talentuoso centrocampista attualmente in forza al Chelsea.

L’interesse del Milan

Il Milan sta puntando con decisione su Carney Chukwuemeka per il mercato di riparazione di gennaio. Il centrocampista inglese, già seguito con interesse nell’ultima fase del mercato estivo, rappresenta la prima scelta per il rinforzo della mediana rossonera. Questo interesse nasce dal bisogno di colmare il vuoto lasciato dall’infortunio di Ismael Bennacer, un imprevisto che ha lasciato descoperta una parte critica del centrocampo milanista.

Geoffrey Moncada

Scelta strategica e necessità tattiche

Nonostante la decisione iniziale del club di non avventurarsi nel mercato degli svincolati, preferendo piuttosto valorizzare i talenti interni, come Kevin Zeroli e Silvano Vos, l’orientamento sembra ora cambiare. La prospettiva di poter contare su un elemento di spicco come Chukwuemeka per rinforzare il reparto mediano potrebbe rappresentare una svolta significativa per la seconda parte della stagione.

Il retroscena estivo

È emerso che il Milan aveva già tentato un approccio per Chukwuemeka negli ultimi giorni della finestra di calciomercato estiva, un segnale dell’interesse marcato del club per il giovane talento. Pur non essendo riusciti a concretizzare l’acquisto in estate, i rossoneri non hanno perso di vista il giocatore, pronto a diventare un punto fermo nella strategia di mercato invernale del club.

