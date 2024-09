Il tecnico dei Gunners non è molto contento del rendimento del proprio reparto arretrato e starebbe pensando di intervenire sul mercato.

Yann Bisseck vive un momento non felicissimo all’Inter anche se la stagione è appena alle sue fasi iniziali.

La situazione

Il tedesco, dopo aver impressionato nella sua prima stagione in maglia nerazzurra, si ritrova ora a dover dimostrare nuovamente il suo valore. La presenza di giocatori più esperti e versatili come Pavard e Darmian e la sua prestazione deludente a Genova nella prima di campionato lo ha fatto, forse temporaneamente, scivolare indietro nelle gerarchie dell’allenatore Simone Inzaghi. Questa situazione potrebbe non solo incidere sul suo utilizzo in partita ma anche svalutarne il valore di mercato, nonostante l’Inter avesse precedentemente declinato offerte che si aggiravano intorno ai 25 milioni di euro.

Gli scenari

La pressante necessità del club di gestire una stagione densa di impegni su più fronti, tra campionato, coppe e competizioni internazionali, potrebbe richiedere ampio ricorso a tutti gli elementi della rosa; questo farà sì che presto Bisseck abbia nuove chance in campo, probabilmente anche stasera nella brillante cornice dell’Etihad Stadium. In ogni caso qualche voce di mercato inizia a circolare.

L’interesse

Tra le possibili destinazioni emergenti, l’Arsenal rappresenta un interesse particolarmente significativo; è quanto riporta Inter Live. Il club londinese, sotto la guida dell’allenatore Mikel Arteta, sembra interessato a rafforzare il proprio reparto difensivo e vede in Bisseck un potenziale rinforzo. Siccome i nerazzurri non sembrano intenzionati ad accettare uno scambio con l’ex Bologna Tomiyasu, i Gunners pensano a girare all’Inter il ricavato di una possibile cessione del giapponese; la proposta per il tedesco sarebbe di 25 milioni di euro, cifra troppo bassa per l’Inter che non smette di credere nel ragazzo.

