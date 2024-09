Il giornalista Giuseppe Pastore elogia l’acquisto del centravanti inglese da parte dei rossoneri e fa paralleli con gli attacchi delle altre big.

Durante l’ultima puntata del podcast Fontana di Trevi si è analizzata la composizione del reparto offensivo del Milan nella sua totalità.

L’attacco rossonero

Giuseppe Pastore de Il Foglio nel suo intervento evidenzia come il Milan abbia saputo arricchire la propria rosa con una seconda punta che molti club invidierebbero. Questo giocatore, descritto come superiore a vari attaccanti di altre squadre di Serie A, tra cui Milik, Simeone ed Arnautovic, dimostra la capacità del Milan di capitalizzare opportunità di mercato al fine di rafforzare il proprio attacco.

Tammy Abraham

Il confronto

Lo sguardo analitico di Pastore si estende oltre le mura di Casa Milan, confrontando la nuova acquisizione rossonera con alcuni degli attaccanti più noti della Serie A. Tale confronto pone in rilievo come il Milan abbia non solo migliorato le proprie opzioni offensive ma anche superato la qualità degli attaccanti presenti in altre squadre di spicco del campionato. “Perché certamente è meglio dell’attuale Milik, è certamente meglio dell’attuale Simeone Abraham, forse anche meglio, anzi sicuramente, di Arnautovic, su Taremi si può discutere. Questo fa sì che il Milan abbia il reparto offensivo, cioè i tre titolari più le tre riserve, migliore della Serie A come uomini e varietà“; queste le parole del collega. L’iraniano stasera avrà contro il Manchester City la prima opportunità di far ricredere Pastore.

