L’avvio di stagione dei nerazzurri non è stato brillantissimo e un argomento molto discusso riguarda lo stato di forma del Toro.

Nel mondo del calcio, le decisioni tattiche rappresentano spesso argomenti di ampio dibattito sia tra gli esperti che tra i fan. Una scelta interessante riguarda quella dell’allenatore dell’Inter, che sembra propendere per una formazione audace in occasione dell’imminente scontro con il Manchester City. Tra le ipotesi ventilate, quella che sta suscitando maggiori discussioni è l’eventuale esclusione di Lautaro Martinez, l’attaccante argentino che si è affermato come una delle figure chiave della squadra nerazzurra, dalla formazione titolare.

La decisione

La notizia che il Toro potrebbe non figurare nell’undici iniziale è stata commentata da Zvonimir Boban, ex giocatore rossonero e analista per Sky Sport. Boban ha espresso una certa perplessità riguardo a questa scelta strategica, suggerendo che in partite meno rilevanti, come quella contro il Monza, avrebbe avuto più senso dare riposo al giocatore. Tuttavia, l’importanza del confronto con il Manchester City rende la sua possibile assenza un fattore di rischio per l’Inter.

Zvonimir Boban

La critica

Boban ha poi approfondito il suo pensiero, evidenziando come la partita contro il Manchester City rappresenti uno scontro al vertice, e come la presenza di Lautaro sarebbe fondamentale non solo per le sue capacità realizzative ma anche per l’impatto che il suo gioco ha sull’economia della squadra interista. Secondo l’ex calciatore, se Simone Inzaghi dovesse decidere di tenerlo in panchina, ciò potrebbe indicare una priorità data al campionato rispetto alla Champions League.

