Bergomi esalta Barzagli: «Faceva meno gol, ma era uno come me». L’opinionista si paragona all’ex difensore della Juve

Bergomi nel corso dell’intervista rilasciata a Sky Sport per i suoi 60 anni ha esaltato Barzagli, paragonandosi all’ex difensore della Juve. Queste le sue parole.

BARZAGLI COME BERGOMI – «Nel recente passato ho sempre pensato che uno come me, come caratteristiche, era Barzagli nella difesa a 3, sul centrodestra. Magari faceva meno gol di me, ma era un marcatore che giocava con grande attenzione. Mi somigliava».

