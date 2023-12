Chiesa o Yildiz? Allegri va verso questa scelta per Juve Roma. Le ultime sul ballottaggio nell’attacco bianconero

Chiesa o Yildiz? E’ questo il ballottaggio che tiene banco in casa Juve verso il big match in programma sabato 30 dicembre dalle 20:45 allo Stadium contro la Roma. L’attaccante italiano ha saltato la partita col Frosinone a causa di un problema al tendine rotuleo. A sostituirlo è stato il giovane turco che ha segnato il suo primo gol in Serie A.

Per Sky Sport la sensazione è che se Chiesa, nei prossimi giorni, riuscirà a superare il suo problema, allora si riprenderà il posto da titolare. E’ questa la scelta che sta valutando Allegri.

