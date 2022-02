Le parole dello zio alla vigilia del fondamentale derby di Coppa Italia contro il Milan. Ecco le sue impressioni.

Beppe Bergomi analizza il momento dell’Inter cercando di spiegare i motivi della crisi a Sky Calcio Club. “L’Inter in questo momento crea ma sono situazioni non chiare e limpide come aveva in passato. Continuo a pensare che ha giocato troppo, adesso è una squadra stanca negli uomini importanti”.

“Sia Dzeko che Lautaro sono bravi, ma non si sposano benissimo. L’Inter arriva al gol sempre tramite il gioco. Ed è molto dispendioso quello di Inzaghi. Spero possa recuperare nella condizione ottimale Correa perché nell’attacco dell’Inter è l’unico con caratteristiche diverse, che può saltare l’uomo. L’Inter è quintultima come dribbling tentati e riusciti in Serie A“.

Riproduzione riservata © 2022 - CALCIOBLOG