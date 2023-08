Bergomi su Pavard: «Grande acquisto, ma avrà bisogno tempo per ambientarsi». Le parole dell’ex difensore

Beppe Bergomi alla Gazzetta dello Sport ha parlato dell’acquisto di Pavard da parte dell’Inter.

«Credo sia troppo presto per dire che sia la migliore. E poi Pavard avrà bisogno del giusto tempo per ambientarsi e inserirsi. È un grande acquisto, ci mancherebbe. Mi piace molto, ma in carriera ha quasi sempre giocato da terzino e quindi dovrà capire in fretta come cambiare il suo modo di giocare e di stare in campo nel nuovo ruolo di braccetto destro. Per me, tra l’altro, è perfetto per giocare in una difesa a tre».

L’articolo Bergomi su Pavard: «Grande acquisto, ma avrà bisogno tempo per ambientarsi» proviene da Inter News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG