Correa ha ormai capito di essere ai margini del progetto tecnico dell’Inter e di fatto per lui si sta trovando una collocazione, anche solo in prestito. L’ultimo club interessato è il Siviglia: contatti in corso. E in caso di fumata bianca il prescelto per sostituire l’argentino è Alexis Sanchez, pronto a tornare con un ingaggio assai ridotto rispetto al passato.

Il cileno, svincolato dopo l’anno al Marsiglia, si è proposto per uno stipendio da 3 milioni a stagione. A riportarlo è la Gazzetta dello Sport.

