Calciomercato Milan, in tre con le valigie in mano: cessione a un passo. Tutti gli aggiornamenti in casa rossonera

Non solo le entrate, il Milan si appresta a sfoltire anche la propria rosa in queste ultime giornate in cui è possibile completare operazioni di mercato. In particolare, in tre sarebbero pronti a partire.

Come riportato da Tuttosport, infatti, Saelemaekers, Origi e Ballo-Touré sono tutti giocatori in uscita: i tre non sono stati convocati per la trasferta di Bologna, chiaro segnale di come la loro avventura in rossonero stia per finire.

