Reijnders si è già preso il Milan: i giornali oggi esaltano così il colpo rossonero dopo la partita di Bologna

La Gazzetta dello Sport oggi in edicola ha voluto sottolineare l’ottima prova di Reijnders, tra i più attesi di questo nuovo Milan. La prestazione di Bologna gli vale un 7 in pagella.

«Uomo con torcia: si sposta rapido e illumina. L’assist, la palla per la chance di Theo e 27 passaggi corretti su 27. Come si dice errore in olandese?» si legge.

The post Reijnders si è già preso il Milan: i giornali esaltano il nuovo arrivato appeared first on Milan News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG