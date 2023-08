Nuovo rinforzo per la Sampdoria di Pirlo: in arrivo dal PSG Noha Lemina, fratello minore dell’ex Juve Mario

Nuovo rinforzo per la Sampdoria e, come nel caso di Stankovic, anche in questo caso si tratta di un ‘parente d’arte‘.

Come riportato da L’Equipe infatti Pirlo è pronto ad accogliere Noha Lemina, fratello di Mario, centrocampista ex Juventus. Il giocatore arriva con la formula del prestito.

