L’ex difensore e capitano dell’Inter, Beppe Bergomi, ha espresso il proprio pensiero in merito alla morte di Luis Suarez

Intervenuto in collegamento su Sky Sport, l’ex calciatore dell’Inter, Beppe Bergomi, ha voluto ricordare così Luis Suarez, suo vecchio allenatore in nerazzurro, scomparso in mattinata.

LE PAROLE –: «Era innamorato della sua squadra e del suo lavoro. Mi raccontava che quando da giocatore del Barcellona andava nella Spagna e in nazionale erano tutti del Real, Alfredo Di Stefano gli diceva: ‘Tranquillo, tocchi due palloni il pubblico ti applaudirà’. Alla prima partita come mio allenatore all’Inter mi mise fuori; ma era una persona straordinaria e un fuoriclasse. Calciava in modo incredibile ed era il grande campione venuto per far vincere tutto all’Inter».

L’articolo Bergomi sulla morte di Suarez: «Fuoriclasse e persona straordinaria, da allenatore…» proviene da Inter News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG