Non ha dubbi Bergonzi, la Salernitana si è lamentata erroneamente del mancato rosso a Gatti, ecco il motivo nelle sue parole

Ex arbitro ed ora moviolista della Rai Bergonzi, alla Domenica Sportiva ha commentato durante la sfida tra Juventus e Salernitana. In particolare il possibile cartellino rosso non dato (e richiesto a gran voce dai granata) per il fallo di Gatti (con i bianconeri impegnati nella rincorsa scudetto contro l’Inter).

EPISODIO GATTI – «La Salernitana lamenta un cartellino rosso che manca su Gatti al 43′. L’arbitro mostra il giallo ed è giusto. Gatti nel suo intervento in scivolata colpisce nettamente il pallone, poi sul campo scivoloso e sullo slancio è ovvio che il piede finisce un po’ sopra la caviglia del giocatore della Salernitana. Avendo colpito prima il pallone è corretto solo il giallo. Non vedo un grave fallo di gioco o qualcosa che mette a repentaglio l’incolumità giocatore. Chi gioca a calcio sa che questo non è intervento nemmeno da ammonizione, ma il regolamento prevede che in queste situazioni c’è ammonizione».

