Non ha dubbi Simone Inzaghi, ecco chi è la rivelazione dell’anno in Serie A per il tecnico dell’Inter, possibile sogno di calciomercato

Sembra sicuro Simone Inzaghi. Il tecnico dell’Inter ha votati Joshua Zirkzee come rivelazione della stagione di Serie A al sondaggio proposto da Italpress.

La scelta ha scatenato in un attimo i social. Da Facebook a Twitter (ora X), tantissimi i commenti dei tifosi nerazzurri (e non solo). Che non possa essere un indizio di mercato per i nerazzurri? Quel che è certo è che al tecnico piace e non poco il talento del Bologna.

L’articolo Inzaghi sceglie lui come calciatore rivelazione della Serie A: indizio di mercato Inter? proviene da Inter News 24.

