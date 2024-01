Mike Maignan parla così sui migliori portieri al mondo, ecco la risposta del milanista se si crede il numero uno nel ruolo

Questa mattina il portiere del Milan Mike Maignan si è raccontato così a GQ Italia. Avversario di numerosi derby contro l’Inter ha risposto anche alla domanda se crede di essere migliore al mondo.

MIGLIORE AL MONDO – «Non ti dirò di no… Ci sono un sacco di portieri molto forti in circolazione, per questo continuo a lavorare sodo. Io comunque guardo solo me stesso: conosco le mie potenzialità, il meglio che posso dare».

L’articolo Maignan senza veli: «Se sono il migliore al mondo? Non ti dirò…» proviene da Inter News 24.

