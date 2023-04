Berlusconi combatte: «È dura, ma ce la farò anche questa volta». Le parole dell’ex presidente del Milan

Silvio Berlusconi, ex presidente del Milan ed attuale presindete del Monza, ricoverato in terapia intensiva all’ospedale San Raffaele per leucemia, ha rilasciato una breve dichiarazione a Il Giornale:

Ecco le sue parole: «È dura, ma ce la farò anche questa volta. Sono riuscito a ritirarmi su anche in situazioni difficili e delicate»

