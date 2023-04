Cuadrado in panchina dopo l’espulsione? Allegri può schierare lui con la Lazio. Possibile avvicendamento sulla destra

Come scrive il Corriere dello Sport Massimiliano Allegri potrebbe lasciare Cuadrado in panchina in occasione di Lazio-Juve. Come noto il colombiano è reduce dalla squalifica che, al netto del ricorso, lo costringerà a saltare le prossime tre partite di Coppa Italia.

Al suo posto potrebbe giocare dal primo minuto Mattia De Sciglio.

