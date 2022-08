Il presidente del Monza Silvio Berlusconi corregge il tiro sull’obiettivo Champions League limitandosi a dire che il suo club punta alla salvezza.

Silvio Berlusconi ha parlato delle ambizioni del suo Monza a Rtl 102.5. “La Serie A? Doveva arrivare in anno prima, poi abbiamo trovato un certo arbitro che ci ha negato un gol. Comunque siamo in Serie A, speriamo anche con la campagna acquisti che abbiamo fatto di riuscire a non sfigurare e di restarci“.

stadio Brianteo

“Siamo in Serie A. Monza è una piccola città: lo stadio ha 16 mila posti ma sono pochi. Questo non ci da la possibilità di pensare a grandissimi risultati: speriamo con la campagna acquisti di non sfigurare e di restare in Serie A. Quindi Monza tanti auguri. La Champions? Quelle sono state battute che ho detto…“.

