L’allenatore del Paris Saint Germain Christophe Galtier si prepara a fare il suo esordio in campionato alla guida dei parigini.

Christophe Galtier in conferenza stampa ha parlato di campo e di mercato. “Renato Sanches è un giocatore che ha qualità che altri non hanno, soprattutto se paragonato a Verratti, Vitinha o Danilo Pereira. E’ un tipo di giocatore molto esplosivo, ha grandi capacità. C’era questa opportunità sul mercato, un giocatore che conosce sia il campionato francese che i palcoscenici internazionali”.

Sergio Ramos

“Come sta? Non ha giocato, sarà in ritardo rispetto ai compagni. La serietà e lo stato d’animo del gruppo in questa preparazione mi ha soddisfatto molto. I giocatori sono stati molto disponibili e concentrati. L’allenamento è una cosa, la gara un’altra. Quando il Psg si muove, gli stadi sono pieni: c’è un ambiente che ti fa affrontare le avversità. Sergio Ramos che giochi o meno, porta il calcio a un altissimo livello. Non ha saltato nessuna seduta, sta bene fisicamente”.

Riproduzione riservata © 2022 - CALCIOBLOG