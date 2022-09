Il presidente del Monza Berlusconi è tornato a parlare della gioia provata per la promozione della squadra lombarda in Serie A

Silvio Berlusconi, presidente del Monza, in una intervista a Il Cittadino è tornato a parlare delle emozioni provate per la promozione in Serie A della squadra brianzola sorprendendo i tifosi del Milan.

SODDISFAZIONE MONZA – «Aver portato il Monza in Serie A è stata per me forse la più bella delle soddisfazioni in ambito sportivo perché mai come stavolta ho sentito la passione di una città intera. Parliamo di una città importante, già simbolo di altri sport, come l’automobilismo: e a questo proposito, voglio ricordare che dovremo seriamente impegnarci per modernizzare l’autodromo. Una città quindi che dopo 110 anni meritava di essere rappresentata anche nel calcio ai massimi livelli».

