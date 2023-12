Federico Bernardeschi chiama la Juve per un ritorno già a gennaio: le dichiarazioni dell’ex esterno bianconero

Intervistato da La Stampa, Federico Bernardeschi ha così parlato del suo rapporto col mondo Juve.

RITORNO – «Un ritorno alla Juve a gennaio? Rispondo come fatto anche ai tifosi che me l’hanno chiesto: speriamo…».

TRA UN MESE – «Mi vedo con la mia famiglia. E per il resto bisogna solo aspettare. Di sicuro penso di aver lasciato un bel ricordo alla Juve e la Juve ha lasciato un bel ricordo dentro di me. Qui sono diventato uomo, abbiamo vinto tanto insieme. La Juve è sulla mia pelle. Se torno? Speriamo…».

ESEMPIO PER I GIOVANI – «Si, pur essendo giovane anche io, ma ho tanta esperienza. Conosco l’80-85% dei ragazzi che ci sono, a loro andrei a trasmettere un bel pezzo di Dna Juve che mi porto dentro».

LA JUVE GLI ROVINA ALTRE OCCASIONI – «Quello che ho fatto alla Juve rimane a prescindere, anche se non ne parlassi. E’ storia. Se dovessero uscire altre possibilità, le valuterei da professionista. Ma se mi chiede dove vorrei giocare, risponderei sempre la Juve perchè il mio cuore è lì, è inutile nasconderlo. Anzi, è proprio bello dirlo».

MANCATO RINNOVO – «Non si è mai rotto nulla tra me e la Juve, mai. Forse questo sta trasparendo adesso più che in passato, io mi sono lasciato in grandissimi rapporti con la società Juve e di questo vado molto fiero. In quel periodo la Juve stava attraversando difficoltà troppo grandi per potersi dedicare ai rinnovi, infatti non sono stato l’unico a pagarne le conseguenze».

SCUDETTO – «Sono sicuro che la Juve se la giocherà fino alla fine, anche per lo Scudetto».

