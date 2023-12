Pogba si difende dalle accuse: ecco la strategia dei legali del giocatore francese per evitare ben 4 anni di squalifica

E’ un Paul Pogba deciso a lottare a lungo quello che ha ottenuto ieri il rinvio dell’udienza per la squalifica causa doping. Non più il 18 gennaio, ma il 15 febbraio: un passo che consentirà ai legali del numero 10 della Juventus per affilare meglio le loro armi ed evitare i 4 anni di stop forzato richiesti dal Tribunale Nazionale antidoping.

Come scrive Tuttosport, Paul vuole riabilitare il proprio nome ed ottenere finalmente quella giustizia che fin qui gli è mancata. Il tentativo dunque sarà concentrato sull’evidenziare quelle attenuanti oggettive che potranno spiegare come l’assunzione non sia stata intenzionale o volontaria. Almeno a livello di tempistica il processo quindi slitta di almeno un mese e lo scenario più probabile è che l’udienza sarà unica con conseguente sentenza nel giro di 48 ore. Ora si punta all’assoluzione o, perlomeno, a una riduzione drastica dell’entità della pena richiesta. Altrimenti sarà ricorso al Tas di Losanna.

