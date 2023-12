Marotta a cena con Gravina e l’avvocato della FIGC: sui social circola quella FOTO che fa infuriare i tifosi bianconeri

Circola sui social una foto che vede ritratto Beppe Marotta, attuale AD dell’Inter ed ex dirigente della Juventus, in compagnia di Gravina e dell’avvocato della FIGC in un ristorante di Roma al Quirinale, a testimonianza che i rapporti tra i nerazzurri e la tanto discussa Federazione non siano proprio gelidi.

Uno scatto che sta facendo letteralmente infuriare i tifosi bianconeri sui social, mentre c’è ancora gente che, scrive oggi ad esempio Tuttosport, si lamenta per gli affari tra Madama e il Frosinone.

