Mercato Juve, due nomi perdono quota: difficile pensare ad un loro acquisto da parte di Giuntoli già nel mese di gennaio

Per il mercato Juve si continuano a fare diversi nomi in ottica centrocampo, con De Paul e Fabian Ruiz che restano i preferiti sulla lista di Giuntoli. Una lista che ovviamente contiene anche altri profili come Samardzic, che l’Udinese non vuole però cedere a gennaio, ma anche gente che sta perdendo quota.

Trattasi di Colpani e Sudakov che, nonostante piacciano sempre, vengono considerati più trequartisti e quindi non di primaria importanza in questo momento. Lo scrive Tuttosport.

The post Mercato Juve, due nomi perdono quota: difficile che Giuntoli punti su di loro appeared first on Juventus News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG