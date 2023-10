Bernardeschi Juve, il club dice si al prestito: Federico vuole tornare a Torino perché punta a giocare l’Europeo con l’Italia

Bernardeschi potrebbe tornare alla Juve a gennaio per rinforzare il reparto di attacco di Allegri.

Come spiegato da Calciomercato.com il club bianconero sta prendendo in seria considerazione l’idea di riportare Federico a Torino con la formula del prestito fino a fine stagione per poi comprare un nuovo esterno in estate. Il giocatore, dal canto suo, sarebbe ben contento di tornare perché punta a giocare l’Europeo con l’Italia.

