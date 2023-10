Abodi: «La gente si sente tradita e delusa, ci saranno processi sportivi e penali». Le parole del Ministro sulle scommesse

Abodi, Ministro dello Sport, a margine del convegno dei Giovani industriali a Capri ha toccato anche il tema scommesse che coinvolge Fagioli della Juve. Queste le parole riportare da Ansa.

LE PAROLE – «La gente mi dice: mi sento tradita e delusa. Ci sono dei comportamenti individuali e di questo che bisogna parlare, ci saranno dei processi dei giudici sportivi e penali. Noi possiamo esprimere dei giudizi di fondo senza personalizzare. Ma dopo ci dobbiamo porre il problema dal punto di vista sociale, senza ipocrisia. Ho il timore che cercheremo di trovare come al solito, in maniera tutta italiana, un responsabile, ma qui dobbiamo rimboccarci le maniche e tutti insieme affrontare il disagio. Un calciatore, un uomo di sport come un artista è un riferimento».

