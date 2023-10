Fagioli non ha scommesso sulla Juve: «Non avrà sanzioni molto pesanti». Aghemo spiega la situazione del centrocampista

Fagioli si è autodenunciato e ha ammesso di aver scommesso su piattaforme illegali e su delle partite di calcio (violando l’art. 24 del codice di giustizia sportiva), ma non su quelle disputate dalla sua Juve.

Questo ultimo elemento, come spiegato da Paolo Aghemo a Sky Sport, è importante perché nel caso in cui il bianconero avesse scommesso sulla Juve sarebbe stato un aggravante per la sua situazione. Così, invece, non riceverà delle sanzioni molto pesanti.

