Bernardeschi Juve, l’ipotesi ritorno dopo l’addio a parametro zero nell’estate del 2022 resta viva: i dettagli

L’ipotesi di un ritorno di Bernardeschi alla Juve, dopo l’addio consumatosi a parametro zero nell’estate del 2022 in seguito alla naturale scadenza del contratto (non rinnovato dalla società), resta ancora viva.

A confermarlo è stato Nicolò Ceccarini a Radio Bianconera, secondo cui Bernardeschi potrebbe tornare alla Juve con la formula del prestito secco per 6 mesi. L’esterno campione di Euro 2020 gioca nel Toronto.

