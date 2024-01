La Juve sogna lo scudetto: «E’ convinta che l’impresa non sia così impossibile». Il retroscena raccontato da Guardalà

La Juve dopo gli ultimi risultati positivi in campionato inizia a sognare davvero di poter vincere lo scudetto.

A raccontare il retroscena è stato Giovanni Guardalà a Sky Sport 24, secondo cui la squadra è convinta che l’impresa non sia così impossibile, visto che l‘Inter da febbraio sarà impegnata in Champions e poi dovrà recuperare la complicata partita con l’Atalanta rinviata per la Supercoppa.

