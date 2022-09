Le parole di Federico Bernardeschi, trasferitosi quest’estate al Toronto: «Qui ci sono progetti in grande per l’intero campionato»

Federico Bernardeschi è ha parlato ai microfoni di Telelatino. Di seguito le parole dell’ex calciatore della Juventus, oggi in forza al Toronto.

MLS – «C’erano tante squadre con cui ho parlato e varie si sono fatte avanti, ma col Toronto è andata subito in porto. Penso che la MLS abbia un grande futuro, ci sono progetti in grande, non solo qui a Toronto, ma per l’intero campionato».

CONTINUA A LEGGERE SU JUVENTUSNEWS24.COM

L’articolo Bernardeschi: «La MLS ha un grande futuro» proviene da Calcio News 24.

Riproduzione riservata © 2022 - CALCIOBLOG