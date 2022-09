Il primo ministro Ungherese, Orban, ha fatto un offerta alla FIGC per far giocare la finale di Supercoppa Italiana a Budapest

Il primo ministro Orban ha avanzato la proposta di far disputare la Supercoppa italiana tra Inter e Milan in Ungheria, mettendo sul piatto un’offerta di 8 milioni di euro.

Le due squadre accetterebbero volentieri la proposta, risparmiandosi così i 5mila chilometri di viaggio per arrivare a Riyad, in Arabia Saudita. Contraria è invece la Lega Serie A, come scrive La Repubblica, per motivi politici. I vertici italiani stanno comunque valutando la situazione.

