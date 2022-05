Il Napoli cerca un esterno per la prossima stagione e Federico Bernardeschi potrebbe rappresentare un’interessante occasione.

Federico Bernardeschi non rinnoverà sicuramente il contratto con la Juventus ed è già libero di scegliersi la prossima destinazione. Secondo Il Mattino la sua prossima squadra potrebbe essere il Napoli che lo cercò già due volte nelle ultime due stagioni; voluto sia da Gattuso che da Spalletti decise di rimanere in bianconero.

Antonin Barak

Ora le cose sono diverse, l’ex viola chiede un contratto da 3 milioni l’anno; alternative per gli azzurri sono Antonin Barak dell’Hellas Verona e Josip Brekalo del Wolfsburg che ha giocato in prestito al Torino questa stagione. A differenza di Bernardeschi però in questi casi bisogna pagare il cartellino, rispettivamente 15 e 20 milioni.

