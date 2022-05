Vinta la quattordicesima Champions League della sua storia, ora il Real Madrid può focalizzarsi sul calciomercato.

Kylian Mbappé ha scelto di rimanere al Paris Saint Germain declinando la corte del Real Madrid, si pensava quindi che gli spagnoli puntassero un obiettivo nello stesso ruolo ma così non dovrebbe essere. Rafael Leao, che ha una clausola rescissoria da 150 milioni di euro come ammesso da Maldini, non è seguito dai Blancos; secondo Sky Sport, questi investiranno su un centrocampista centrale.

IM_Carlo_Ancelotti

D’altronde Carlo Ancelotti sta impiegando abbastanza spesso Federico Valverde sulla linea degli attaccanti e quindi un altro in quel ruolo potrebbe essere di troppo. L’obiettivo numero uno del club spagnolo è diventato quindi Aurélien Tchouaméni, centrocampista centrale che il Monaco valuta 80 milioni, il Real ne offre 10 in meno ma su di lui ci sono anche Liverpool e PSG.

