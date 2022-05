Il centrocampista della Lazio non rinnoverà il contratto, ma Lucas Leiva non chiude le porta ad altri club in Italia.

Il mediano della Lazio, o per meglio dire quasi ex biancoceleste, Lucas Leiva è a Parigi per vedere la finale di Champions League tra Liverpool (sua ex squadra) e Real Madrid. Queste le sue parole: “Sarà davvero dura, ma ho fiducia nel Liverpool, i Reds stanno facendo una grande stagione. Speriamo possa chiudersi nel migliore dei modi. Chi sbaglierà meno, vincerà. In gare come questa i dettagli fanno la differenza“.

Conclude parlando del suo futuro: “L’avventura con la Lazio è finita, ora vado in vacanza e vediamo. In Italia sono stato benissimo fin dal primo giorno, vedremo si ci sarà la possibilità di continuare da voi in Italia. Non è scontato, magari potrei anche rimanere“. Il giocatore quindi non rinnoverà il contratto con la società di Lotito, ma potrebbe restare in Serie A visto che alle squadre neo promosse come la Cremonese servono rinforzi d’esperienza.

Riproduzione riservata © 2022 - CALCIOBLOG