Kalidou Koulibaly e Fabian Ruiz hanno il contratto in scadenza a giugno 2023 e molte richieste sul mercato.

Il Napoli riflette su come risolvere due casi che potrebbero diventare ben presto molto spinosi: si cerca di negoziare il rinnovo con Kalidou Koulibaly e Fabian Ruiz. La situazione non è semplice perché le intenzioni di De Laurentiis sarebbero quelle di abbassare il monte ingaggi, cosa che soprattutto nel primo caso porterebbe ad una proposta di stipendio dimezzato, anche se con più anni di contratto.

I due calciatori non sembrano essere propensi ad accettare ma le negoziazioni sono solo all’inizio, riporta SportMediaset. Nel caso ci si accorgesse che le distanze siano troppo grandi, ecco che il club penserebbe ad una cessione immediata per non perderli a zero euro fra un anno.

Riproduzione riservata © 2022 - CALCIOBLOG