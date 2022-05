Il Chelsea ha appena ufficializzato il cambio di proprietà e quindi Romelu Lukaku può iniziare a pensare con chi parlare per chiedere la cessione.

Romelu Lukaku non ha legato per niente con l’ambiente Chelsea ed è pronto a fare di tutto per tornare all’Inter. Il belga potrebbe avere nei prossimi giorni un incontro con la nuova proprietà del club per vedere se ci sono margini di manovra.

Giuseppe Marotta

Il centravanti continuamente manda messaggi ai nerazzurri ed ai suoi ex compagni sostenendo che è disposto a dimezzarsi ingaggio fino a 7 milioni annui per rientrare nei parametri della squadra milanese. L’operazione è però praticamente impossibile e infatti l’Inter stessa è focalizzata esclusivamente su altre trattative in entrata ed in uscita; come riporta SportMediaset. Lukaku dovrebbe convincere il Chelsea a concedere un prestito biennale con obbligo di riscatto a 50 milioni nel 2024: sembra irrealizzabile.

