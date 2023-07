L’ex portiere dell’Inter Tommaso Berni ha detto la sua sui prolungamenti dei due nerazzurri.

Tommaso Berni ha lodato Hakan Calhanoglu ed Alessandro Bastoni a TMW. “I rinnovi di Calhanoglu e Bastoni sono notizie importantissime. Calhanoglu ha dimostrato di essere un grandissimo giocatore, ma anche uno che tiene molto alla squadra e ai compagni. Per Bastoni sono contento ancora di più”.

“Sono orgoglioso che sia rimasto perché è un calciatore importante, giovanissimo e che ha ancora tantissimi margini di miglioramento. Vorrei che diventasse, con altri che sono lì, una bandiera dell’Inter, ma purtroppo sappiamo come funziona il calcio. Se in futuro dovessero arrivare offerte incredibili, sarà complicato rinunciare, sia per il giocatore, sia per la società. Mi auguro che non accada mai e che l’Inter riesca a tenerlo per fare di lui una bandiera. Ci tiene tantissimo all’Inter e lo ha dimostrato“.

