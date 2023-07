Tutte le informazioni per quanto concerne i biglietti di Union Berlin-Atalanta, in particolar modo sul settore ospiti

In vista di Union Berlin-Atalanta, amichevole estiva dei nerazzurri per la stagione 2023-2024, sono apparse tutte le informazioni per quanto concerne i biglietti del settore ospiti.

La vendita saranno acquistabili online sul sito Vivaticket dalle 10 di mercoledì 26 luglio alle 19 di domenica 30 luglio, riceveranno i biglietti validi per l’accesso all’impianto ed inviati da Atalanta in formato pdf all’indirizzo email dell’account Vivaticket utilizzato per effettuare l’ordine. Prezzo 16 €.

