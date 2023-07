Claudio Vigorelli, agente di Nicolò Zaniolo, ha parlato del possibile trasferimento del suo assistito all’Al-Hilal

La trattativa dell’Al-Hilal per arrivare a Nicolò Zaniolo è in una fase di grande concitazione. Secondo quanto riportato da TAG24, che lo ha contattato, il manager del calciatore, Claudio Vigorelli, si sarebbe lasciato scappato la frase «Lui deve firmare».

Una decisione difficile per il calciatore azzurro: da una parte il possibile ritorno in Italia e la permanenza nel panorama europeo, dall’altra parte 120 milioni in quattro anni.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG