L’ex portiere dell’Inter, Tommaso Berni, ha detto la sua sul suo vecchio presidente in nerazzurro, Steven Zhang, e sulla possibilità di un suo addio

Intervistato da TMW, l’ex portiere dell’Inter Tommaso Berni è intervenuto anche su alcune questioni societarie che riguardano il suo vecchio presidente Steven Zhang.

LE PAROLE DI BERNI –: «Le voci sono voci, le cose vere non escono mai quando lo sono. So quanto il presidente tenga all’Inter, ai giocatori, a tutto lo staff, a tutto l’ambiente e ai tifosi. So quanto si emozioni realmente, ha gioito con noi quando raggiungemmo la qualificazione in Champions ed è sempre stato molto presente, molto attento e molto curioso di sapere. Parlavamo spesso e per me è un presidente importante, che sta riportando l’Inter in alto e mi auguro ci siano tutte le possibilità per andare avanti nel migliore dei modi».

L’articolo Berni su Zhang: «So quanto tenga all’Inter, parlavamo spesso. Mi auguro che rimanga» proviene da Inter News 24.

