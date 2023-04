L’attaccante del Milan, Olivier Giroud, ha parlato della prossima sfida dei rossoneri in Semifinale di Champions League contro l’Inter

Intervistato da L’Equipe, l’attaccante del Milan Olivier Giroud ha parlato anche dell’euro-derby che i rossoneri disputeranno alle semifinali di Champions League contro l’Inter.

LE PAROLE DI GIROUD –: «Sarà un derbissimo, Milano sarà in fiamme. Una partita incredibile, con un’italiana in finale in ogni caso. La città vivrà qualcosa di incredibile e noi pure. L’unica volta che sono approdato in semifinale, poi ho vinto con il Chelsea, ed eravamo anche allora degli outsider. Neanche stavolta eravamo i favoriti, ma abbiamo eliminato il Napoli».

L’articolo Giroud è pronto per l’Inter: «Contro loro un derbyssimo, Milano sarà in fiamme» proviene da Inter News 24.

