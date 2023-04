Il prossimo match in campionato dell’Inter contro l’Empoli riaffiorerà dolci e vecchi ricordi per Marcelo Brozovic

Empoli-Inter sarà un match un po’ emozionante per Marcelo Brozovic. Il croato, come ricorda anche il club nerazzurro sul proprio sito ufficiale, ha siglato la prima rete con la maglia nerazzurra proprio contro i toscani. In quel caso si giocò a San Siro, stavolta la squadra di Inzaghi giocherà al Castellani. Tornare alla vittoria deve essere un obiettivo categorico per alimentare le speranze di rientrare nelle prime quattro posizioni in campionato.

Su inter.it si legge: «IL PRIMO GOL DI BROZOVIC – Marcelo Brozovic ha realizzato il suo primo gol con l’Inter nella partita giocata il 31 maggio 2015 contro l’Empoli a San Siro: in quella occasione i nerazzurri vinsero 4-3. Si tratta anche della prima rete di Brozovic nel campionato italiano».

